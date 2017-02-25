Свитолина: из-за дождя было трудно сконцентрироваться на своей игре

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в полуфинале турнира в Дубае.
«Это был очень тяжёлый матч. Кербер брала медицинский тайм-аут, так что, очевидно, у неё были проблемы со здоровьем. Надеюсь, у неё ничего серьёзного с коленом и она вскоре сможет вернуться на корт. Из-за дождя было трудно сконцентрироваться на своей игре, что делало матч ещё более тяжёлым. Я просто старалась бежать за каждым мячом, играть в свой теннис и мыслить позитивно.
Что касается финала с Возняцки, то мы играли с ней в прошлом году в Майами, и тогда матч получился тяжёлым и закончился очень поздно. Я надеюсь, что смогу хорошо сыграть на этот раз», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.