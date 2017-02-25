Тим: в матче со Шварцманом я исполнил лучший удар в карьере

Австриец Доминик Тим прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро, а также оценил удар между ног, принесший ему очко в середине второго сета.
«Я много раз пытался исполнить этот удар, но никогда не был даже близок. Так что это однозначно лучший удар в моей карьере, хотя, конечно, не обошлось и без везения.
Что касается матча с Рамосом, то я думаю, что он переживает один из лучших периодов в карьере. Он находится недалеко от топ-20 и любит играть на грунте. Это будет очень трудный и интенсивный матч. Я доволен тем, как играю здесь, так что постараюсь отдать все силы для выхода в финал», — приводит слова Тима официальный сайт АТР.
Посмотреть удар Доминика между ног вы можете на официальном сайте АТР.