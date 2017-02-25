WTA отменила круиз с участием теннисисток по Карибскому морю

WТА объявила об отмене круиза по Карибскому морю с участием звёзд прошлого и настоящего, который должен был состояться с 13 по 17 ноября 2017 года, сообщает официальный сайт мероприятия.
Ожидалось, что в круизе примут участие бывшие первые ракетки мира: американки Дженнифер Каприатти, Линдсей Дэвенпорт и Крис Эверт, испанка Аранчей Санчес-Викарио, а также действующие теннисистки Бетани Маттек-Сэндс и Шелби Роджерс из США и чешка Люси Шафаржова. Стоимость билетов должна была составить от $ 799 до $ 5599 тыс.