Хачанов сыграет с Баутистой-Агутом в Дубае, Маррей встретится с Жазири

В Дубае состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт с 27 февраля по 5 марта на харде. Британец Энди Маррей (1) в первом круге сыграет с тунисцем Малеком Жазири, а первым соперником швейцарца Станисласа Вавринки (2) станет босниец Дамир Джумхур.
Россиянин Карен Хачанов в первом круге скрестит ракетки с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (6), Даниил Медведев встретится с местным обладателем wild card Омаром Авади. Ещё один представитель России Михаил Южный начнёт турнир встречей с победителем квалификации.
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:
Основная сетка турнира в Дубае.