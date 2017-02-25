Мугуруса: теннисисткам всё равно, будет Шарапова выступать или нет

Испанская теннисисткапрокомментировала возвращение к выступлениям россиянки, отбывшей дисквалификацию за употребление запрещённого препарата мельдония, который вошёл в список ВАДА с 1 января 2016 года. Ожидается, что Шарапова возобновит выступления 26 апреля в Штутгарте.«Нам, игрокам, всё равно, будет Шарапова выступать или нет. Предполагаю, что турнирам и бизнесу её участие принесёт пользу. Все болельщики будут следить за ней, обращать на неё пристальное внимание, так что это будет приносить турнирам прибыль. Но нам, теннисисткам, всё равно», — приводит слова Мугурусы Punto de Break.