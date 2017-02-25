Макарова и Веснина выиграли турнир в Дубае в парном разряде
25 февраля 2017, суббота. 20:00.
Теннис
Россиянки Екатерина Макарова
и Елена Веснина
, посеянные под вторым номером, выиграли турнир в Дубае
в парном разряде. В финальном матче, неоднократно прерывавшемся из-за дождя, олимпийские чемпионки в трёх сетах обыграли интернациональную пару Андреа Главачкова
/ Пэн Шуай
(Чехия / Китай, 6) со счётом 6:2, 4:6, 10:7. Игровое время матча составило 2 часа 11 минут. Россиянки дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 двойных ошибок и 4 брейка.