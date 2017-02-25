Свитолина: войти в топ-10 невероятно само по себе, а после титула — ещё лучше

Украинкапрокомментировала свою победу на соревнованиях в Дубае.«Очень здорово выиграть такой крупный турнир. Всю неделю я показывала отличный теннис. Очень рада, что это случилось именно в Дубае. Это мой первый трофей с большого турнира, так что это особенная победа.Я всю жизнь мечтала быть в топ-10. Войти в десятку лучших само по себе невероятно, а сделать это, выиграв турнир, — ещё лучше! Я очень рада тому, как начался сезон, и тому, как играла в Дубае», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.