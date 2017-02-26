Веснина: после дождя было ощущение, что я не вижу мяч и мне нужны очки

Россиянкаподелилась эмоциями после победы на турнире в Дубае в паре с Екатериной Макаровой.«Завоевать трофей на таком турнире, как Дубай, очень престижно. Мы впервые играли здесь в финале, и очень рады этой победе. Успехи на столь крупных соревнованиях всегда дают нам уверенность в себе, положительные эмоции.В начале матча мы отлично чувствовали ритм игры, ощущали, что держим всё под контролем. Но многократные паузы из-за дождя сбили нас. Честно говоря, их было слишком много. Думаю, в такой ситуации даже Федерер потерял бы свой ритм. После перерывов им удалось вернуться в игру, а мы занервничали. Я пару раз не попадала по мячу центром ракетки, мазала простые удары с лёта. У меня было ощущение, что я не вижу мяч, что мне нужны очки», — цитирует Веснину официальный сайт WTA.