Сок: я чувствую себя сильным и физически, и психологически

Американец Джек Сок после победы над своим соотечественником Дональдом Янгом со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в полуфинале турнира в Делрэй Бич прокомментировал ход поединка.
«Никто не сдаётся в полуфинале турнира АТР. Первый сет мог сложиться и по-другому. Дональд очень хитрый игрок, который гоняет вас по корту, но также может уверенно и результативно выходить вперёд. Он играет очень непредсказуемо, так что я очень рад, что выиграл в двух сетах.
Я ощущаю уверенность в себе. Я начал год с победы на турнире в Окленде, что, безусловно, придаёт сил и уверенности. У меня есть чёткий план, и я чувствую себя сильным и физически, и психологически», — приводит слова Сока официальный сайт АТР.