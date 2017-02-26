Калинская сыграет с Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпуре состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WТА. Россиянка Анна Калинская (Q) в первом круге встретится с француженкой Каролин Гарсией (3).
Женщины. Куала-Лумпур, Малайзия
Распределение победительниц по основной сетке
Анна Калинская (Россия) (Q) — Каролин Гарсия (Франция) (3)
Эшли Барти (Австралия) (Q) — Ирина Фалькони (США)
Мию Като (Япония) (Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания) (2)
Джан Су Джон (Южная Корея) (Q) — Элина Свитолина (Украина) (Q)
Сабина Шарипова (Узбекистан) (Q) — Се Шувэй (Тайвань)
Лесли Керкхове (Нидерланды) (Q) — Элисе Мертенс (Бельгия) (7).