Монова разгромила Силич и выиграла турнир ITF в Москве
26 февраля 2017, воскресенье. 19:58.
Теннис
Россиянка Полина Монова
стала победительницей турнира ITF в Москве, в финале обыграв в двух сетах соотечественницу Алину Силич
со счётом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 57 минут. Монова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Силич 3 эйса и 4 двойные ошибки. Для Моновой это шестой в карьере титул на турнирах ITF, второй в 2017 году.