Бабош: на этой неделе в Будапеште я нашла себя и свою игру

Венгерская теннисисткапрокомментировала победу в финале домашнего турнира в Будапеште над чешкой«Я очень, очень счастлива. Это невероятное чувство и невероятный момент в моей карьере, что я смогла обыграть Люси. Она удивительный игрок, это была настоящая битва. Невероятно, что я смогла выйти победительницей перед своими болельщиками.Матч получился очень утомительным. Мне пришлось много двигаться и при этом играть агрессивно. Она сильный игрок, один из лучших, так что это было трудно, особенно после проигранного первого сета, после того, как она повела. Я старалась сохранять спокойствие и следовать своей тактике. И она сработала. При счёте 2:2 в третьем сете я почувствовала, что что-то изменилось. С этого момента я летала по корту и была очень агрессивной. Я особенно довольна своей игрой в третьем сете.На этой неделе я нашла себя и свою игру. Я играла лучше от матча к матчу, вошла в ритм, и у меня всё лучше и лучше получалось. Надеюсь на этой волне приехать в Индиан-Уэллс, а сейчас хочу просто насладиться своей победой», — приводит слова Бабош официальный сайт WTA.