Клаасен и Рам выиграли турнир в Делрэй-Бич в парном разряде
26 февраля 2017, воскресенье. 23:23.
Теннис
В финале парного разряда на турнире в Делрэй-Бич Рэйвен Клаасен
из ЮАР и американец Раджив Рам
, посеянные под вторым номером, в двух сетах обыграли третью пару соревнований Трит Конрад Хьюэй
(Филиппины)/Максим Мирный
(Беларусь) со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался ровно полтора часа. Клаасен и Рам 8 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету их соперников три эйса, три двойные ошибки и два брейка.