Джокович может сыграть с Дель Потро уже во 2-м круге турнира в Акапулько
27 февраля 2017, понедельник. 00:25.
Теннис
Стала известна сетка основного турнира в Акапулько
. Первой ракеткой соревнований стал серб Новак Джокович
(WC), который уже во втором круге может сыграть с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро
. Соперником второго сеянного, испанца Рафаэля Надаля
, уже в первом круге станет немец Миша Зверев
. А хорват Марин Чилич
, получивший третий номер посева, начнёт турнир матчем с украинцем Александром Долгополовым
(WC).
Отметим также, что канадец Милош Раонич
, отказавшийся из-за травмы играть в финале турнира в Делрэй-Бич, снялся и с соревнований в Акапулько.