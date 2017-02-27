Свитолина поднялась на вторую позицию в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 27 февраля украинка Элина Свитолина поднялась на вторую строчку, датчанка Каролина Возняцки — на пятую, немка Анжелика Кербер — на девятую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 13-ю позицию.
Чемпионская гонка WТА. 27 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030.
2 (9). Элина Свитолина (Украина) — 1495.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 1371.
4 (3). Винус Уильямс (США) — 1331.
5 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 1180.
6 (4). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010.
7 (5). Коко Вандевеге (США) — 836.
8 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823.
9 (24). Анжелика Кербер (Германия) — 692.
10 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 671.
…
13 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 587.
19 (13). Светлана Кузнецова (Россия) — 495.
23 (18). Наталья Вихлянцева (Россия) — 462.
28 (33). Елена Веснина (Россия) — 392.
34 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 348.
35 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 321.
49 (38). Евгения Родина (Россия) — 245.
56 (57). Анна Блинкова (Россия) — 224.
61 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 208.