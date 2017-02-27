Тим поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 27 февраля австриец Доминик Тим поднялся на пятую строчку, канадец Милош Раонич — на восьмую, американец Джек Сок — на девятую, испанец Пабло Карреньо-Буста — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 27-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 27 февраля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000.
2 (2). Григор Димитров (Болгария) — 1310.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245.
4 (4). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1245.
5 (13). Доминик Тим (Австрия) — 860.
6 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 830.
7 (6). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810.
8 (9). Милош Раонич (Канада) — 600.
9 (15). Джек Сок (США) — 590.
10 (31). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 525.
…
27 (28). Даниил Медведев (Россия) — 290…
34 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 236.