Рууд поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй

Норвежец Каспер Рууд поднялся на третью строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, представитель Казахстана Александр Бублик — на седьмую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 27 февраля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 340.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 250.
3 (17). Каспер Рууд (Норвегия) — 225.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 171.
5 (3). Ноа Рубин (США) — 165.
6 (5). Чхун Хён (Южная Корея) — 163.
7 (12). Александр Бублик (Казахстан) — 160.
8 (6). Омар Джасика (Австралия) — 135.
9 (7). Фрэнсис Тиафо (США) — 111.
10 (9). Тейлор Фритц (США) — 110.