Тим: в Рио-де-Жанейро я провёл пять очень хороших матчей

Австриец Доминик Тим поделился эмоциями после победы в финале турнира в Рио-де-Жанейро над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 7:5, 6:4.
«Ощущения просто прекрасные. Завоевание титула приносит лучшие ощущения. Именно для этого мы все и тренируемся. Я провёл пять очень хороших матчей, особенно в полуфинале и финале с потрясающими соперниками. В прошлом году мне хорошо удался переход с грунта на хард. Здесь не такие быстрые корты, а отскок достаточно высокий. Мне это нравится. Конечно, перелёт и разница во времени добавляют неудобств, но я сейчас уверен в себе и отлично себя чувствую», — цитирует Тима официальный сайт тура.