Карреньо-Буста: Тим обязательно выиграет ещё немало титулов в ближайшие годы

Испанец Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями после поражения от австрийца Доминика Тима в финале турнира в Рио-де-Жанейро со счётом 5:7, 4:6.
«Конечно, я остался доволен прошедшей неделей. Завоевание титула в парном разряде и выход в финал в одиночном — это прекрасный результат. Доминик — невероятный игрок. Он обязательно выиграет ещё немало титулов в ближайшие годы. Надеюсь, я ещё не раз сыграю с ним в финале. Я отлично себя чувствовал на протяжении всей недели. Сейчас я немного устал, но это нормально после пары напряжённых дней. Сейчас у меня есть несколько дней отдыха. С нетерпением жду турнира в Сан-Паулу», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт тура.