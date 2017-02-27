Маррей: хочу лучше выступить в этот период сезона, чем в прошлом году

Британец Энди Маррей оценил своё нынешнее состояние и поделился ожиданиями от встречи с Малеком Жазири из Туниса в первом круге турнира в Дубае. На Australian Open первая ракетка мира дошёл до четвёртого круга, где проиграл немцу Мише Звереву — 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.
«Я хочу лучше выступить в этот период сезона, чем в прошлом году. Я хорошо себя чувствую сейчас и в последние две с половиной недели тренируюсь без ограничений.
Конечно, я был расстроен поражением от Зверева в Мельбурне. Чувствую, что некоторые вещи на корте я мог сделать лучше. Я стараюсь вернуть свою лучшую игру. Надеюсь, мне это удастся. Я хотел бы остаться на вершине рейтинга, это мотивирует меня.
Что касается турнира в Дубае, то я не заглядываю вперёд. Я неплохо знаю Малека. Я видел, как он играет. Он очень талантлив, часто использует резаные удары с бэкхенда, а также агрессивно играет с форхенда. Думаю, ему подходят местные условия, так что я сосредоточен на предстоящем матче», — цитирует Маррея официальный сайт тура.