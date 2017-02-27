Федерер: я не считаю себя фаворитом турнире в Дубае

18-кратный победитель турниров «Большого шлема» 35-летний швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от турнира в Дубае, который стартует 27 февраля. В первом круге уроженец Базеля сразится с французом Бенуа Пэром.
«Надеюсь, у меня появится проблема проведения поединков каждый день. Это будет означать, что я выигрываю матчи. Но для выхода на пик формы потребуется время, пожалуй, до апреля. Я сыграл на Australian Open, выступлю в Дубае. Может, проведу несколько матчей в Индиан-Уэллсе и Майами. После турнира в Майами я смогу оценить своё состояние. Я всё ещё чувствую, что работа продолжается. Нужно понять, как отреагирует мой организм, какую нагрузку я смогу выдержать. Пока это неизвестно.
Если я смогу победить в первом матче в Дубае, то на следующий день будут отдыхать, а в среду вновь выйду на корт. Это лучше, чем проводить матчи каждый день. Я знаю, что поединок первого круга будет непростым, и фаворитом турнира я себя не считаю.
Несмотря на отличную статистику, могу сказать, что всё начинается с нуля. Да, я получил заряд уверенности в Австралии, но после этого был большой перерыв, и играть так, как там, я сразу же не смогу. К тому же условия здесь другие. Они быстрее», — цитирует Федерера официальный сайт тура.