Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ХОККЕЙ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Барти, Чжэн Сайсай и Керкхове вышли во второй круг турнира в Куала-Лумпуре

27 февраля 2017, понедельник. 16:44. Теннис
Австралийка Эшли Барти (Q) вышла во второй круг турнира в Куала-Лумпуре, обыграв американку Ирину Фалькони со счётом 6:3, 5:7, 6:0. 20-летняя уроженка Ипсвича 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Ирины 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Барти поспорит с победительницей матча Мию Като (Япония, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 2).

Китаянка Чжэн Сайсай (WC) победила свою соотечественницу Чжу Линь со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3 и сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 6) — Нина Стоянович (Сербия).

Голландка Лесли Керкхове (Q) оказалась сильнее бельгийки Элисе Мертенс (7) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и встретится с победительницей матча Сабина Шарипова (Узбекистан, Q) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
Куала-Лумпур 2017 . 1-й круг
27 февраля 2017 года, понедельник. 14:25 МСК
Ирина
Фалькони
Эшли
Барти
3:6 7:5 0:6

Куала-Лумпур 2017 . 1-й круг
27 февраля 2017 года, понедельник. 14:00 МСК
Чжэн
Сайсай
Чжу
Линь
7:6 2:6 6:3

Куала-Лумпур 2017 . 1-й круг
27 февраля 2017 года, понедельник. 15:10 МСК
Лесли
Керкхове
Элисе
Мертенс
6:4 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
27 февраля 2017, понедельник
17:19 Вихлянцева: Федерер такой воздушный, будто из балета пришёл
16:47 Хачанов в двух сетах проиграл Баутисте-Агуту в первом круге турнира в Дубае
16:44 Барти, Чжэн Сайсай и Керкхове вышли во второй круг турнира в Куала-Лумпуре
16:24 Гарсия-Лопес обыграл Троицки на старте турнира в Дубае
15:50 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Пэр в Дубае
15:13 Хибино одолела Заневскую в первом круге турнира в Куала-Лумпуре
14:52 Кольшрайбер победил Мюллера и может встретиться с Медведевым на турнире в Дубае
14:48 Донской сыграет с Южным в первом круге турнира в Дубае
14:43 Гранольерс победил Веселы и может сыграть с Вавринкой на турнире в Дубае
14:27 Соррибес-Тормо обыграла Солер-Эспиносу на старте турнира в Куала-Лумпуре
13:45 Дуань Инъин вышла во второй круг турнира в Куала-Лумпуре, обыграв Дияс
12:49 Шафаржова: быстрый брейк во втором сете придал Бабош уверенности
11:58 Федерер: я не считаю себя фаворитом турнире в Дубае
11:41 Донской вышел в основную сетку турнира в Дубае
10:46 Цонга: просто потрясающе, что мне удалось выиграть два турнира подряд
10:42 Раонич: мне очень обидно, ведь я был всего в одном матче от титула
10:32 Сок: я ощущал бы больше радости, если бы добыл титул на корте
10:09 Маррей: хочу лучше выступить в этот период сезона, чем в прошлом году
09:56 Карреньо-Буста: Тим обязательно выиграет ещё немало титулов в ближайшие годы
09:51 Тим: в Рио-де-Жанейро я провёл пять очень хороших матчей
09:47 Рууд поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй
09:13 Тим поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
09:10 Цонга стал седьмой ракеткой мира
09:08 Свитолина поднялась на вторую позицию в чемпионской гонке WTA
09:07 Свитолина стала 10-й ракеткой мира
09:02 Текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Хачанов в Дубае
01:02 Тим впервые взял титул в Рио-де-Жанейро, победив Карреньо-Бусту
00:25 Джокович может сыграть с Дель Потро уже во 2-м круге турнира в Акапулько
26 февраля 2017, воскресенье
23:23 Клаасен и Рам выиграли турнир в Делрэй-Бич в парном разряде
22:00 Раонич не сыграет в финале турнира в Делрэй-Бич, Сок — победитель
21:09 Павлюченкова не сыграет в Акапулько из-за травмы
20:53 Бабош: на этой неделе в Будапеште я нашла себя и свою игру
19:58 Монова разгромила Силич и выиграла турнир ITF в Москве
18:42 Победив в Марселе, Цонга выиграл второй турнир подряд в 2017 году
17:51 Бабош выиграла турнир в Будапеште, завоевав второй титул в карьере
16:52 Беннето и Маю завоевали титул на турнире в Марселе в парном разряде
15:05 Калинская сыграет с Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре
14:43 Се Шувэй и Калашникова — чемпионки турнира в Будапеште в парном разряде
12:44 Тим: сейчас я лучше, чем был год назад
12:39 Сок: я чувствую себя сильным и физически, и психологически
11:52 Дель Потро: трудно обыгрывать топ-теннисистов, когда не готов на 100 %
11:47 Раонич: старался не давать дель Потро времени и бить ему под левую руку
11:06 Пуи: не хочу довольствоваться финалом турнира в Марселе
10:37 Калинская вышла в основную сетку турнира в Куала-Лумпуре
10:33 Цонга: хочу, чтобы Пуи победил в Марселе, но не в этот раз
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+