Барти, Чжэн Сайсай и Керкхове вышли во второй круг турнира в Куала-Лумпуре

Австралийка Эшли Барти (Q) вышла во второй круг турнира в Куала-Лумпуре, обыграв американку Ирину Фалькони со счётом 6:3, 5:7, 6:0. 20-летняя уроженка Ипсвича 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Ирины 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Барти поспорит с победительницей матча Мию Като (Япония, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 2).
Китаянка Чжэн Сайсай (WC) победила свою соотечественницу Чжу Линь со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3 и сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 6) — Нина Стоянович (Сербия).
Голландка Лесли Керкхове (Q) оказалась сильнее бельгийки Элисе Мертенс (7) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и встретится с победительницей матча Сабина Шарипова (Узбекистан, Q) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).