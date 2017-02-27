Хачанов в двух сетах проиграл Баутисте-Агуту в первом круге турнира в Дубае

Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться во второй круг турнира в Дубае, проиграв испанцу Роберто Баутисте-Агуту (6) со счётом 1:6, 6:7 (4:7). Первая ракетка России 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Роберто 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Хачанов в Дубае
За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Флориан Майер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).