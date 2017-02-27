Федерер: лучшего первого круга в Дубае для меня просто не могло быть

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над французом Бенуа Пэром (6:1, 6:3) в первом круге турнира в Дубае.
“Думаю, что для первого круга я сыграл хорошо. Я был способен на глубокую вторую подачу, после которой быстро переходил в атаку. Мне не пришлось слишком много двигаться, так как это была очень короткая встреча. Посмотрим, как всё сложится дальше. Но очевидно, что лучшего первого круга для меня здесь, в Дубае, просто не могло быть.
Я играл здесь на протяжении многих лет и вижу, как турнир растёт. Болельщики, как и я сам, отлично знают, насколько важно мне вернуться на корт. Они оказали мне отличный приём, за что я им очень благодарен», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.