Гоффен разгромил Робера, Иснер проиграл Джонсону на старте турнира в Акапулько

Бельгиец(5) и американецвышли во второй раунд турнира в Акапулько. В первом круге Гоффен встречался с французоми разгромил его со счётом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 54 минуты, и за это время Гоффен подал 6 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Следующим соперником бельгийца будет победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания) — Сэм Куэрри (США).Джонсон на старте турнира встречался со своим соотечественником(8) и победил в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч длился 65 минут. На счету Джонсона 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованнных брейк-пойнта из 6. Во втором круге Стив сыграет с победителем ещё одного американского дерби Эрнесто Эскобедо (WC) — Стефан Козлов (Q).