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Гоффен разгромил Робера, Иснер проиграл Джонсону на старте турнира в Акапулько

28 февраля 2017, вторник. 06:13. Теннис
Бельгиец Давид Гоффен (5) и американец Стив Джонсон вышли во второй раунд турнира в Акапулько. В первом круге Гоффен встречался с французом Стефаном Робером и разгромил его со счётом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 54 минуты, и за это время Гоффен подал 6 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Следующим соперником бельгийца будет победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания) — Сэм Куэрри (США).

Джонсон на старте турнира встречался со своим соотечественником Джоном Иснером (8) и победил в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч длился 65 минут. На счету Джонсона 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованнных брейк-пойнта из 6. Во втором круге Стив сыграет с победителем ещё одного американского дерби Эрнесто Эскобедо (WC) — Стефан Козлов (Q).
Акапулько 2017 . 1-й круг
28 февраля 2017 года, вторник. 04:30 МСК
Стефан
Робер
Давид
Гоффен
1:6 2:6

Акапулько 2017 . 1-й круг
28 февраля 2017 года, вторник. 03:00 МСК
Джон
Иснер
Стив
Джонсон
4:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Джон Иснер Стив Джонсон
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