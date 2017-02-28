Джокович: для тенниса важно, чтобы Федерер и Надаль вновь играли в финалах ТБШ

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от турнира в Акапулько, а также оценил своё нынешнее состояние и признался, что его впечатлила победа швейцарца Роджера Федерера на Открытом чемпионате Австралии.
«Я постараюсь сыграть в свой лучший теннис на этой неделе. Надеюсь, смогу провести хороший турнир. Уверен, что борьба будет непростой.
Я много лет не проигрывал на первой неделе Australian Open. Но это нормально, ожидаемо, если ты не показываешь своей лучшей игры, а у соперника всё получается. Это спорт. Нужно с этим смириться. На поражениях учишься гораздо больше.
В целом я сейчас в лучшем состоянии, чем в конце года. Нужно продолжать двигаться вперёд. Я люблю этот вид спорта, именно поэтому и играю в теннис. Надеюсь оставаться здоровым и посвящать себя теннису как можно больше.
Победа Роджера на Australian Open в его возрасте, после травмы и долгого отсутствия — это удивительно. Это впечатляет. Я поздравляю его с таким успехом. Он не перестаёт удивлять. Очень приятно было видеть финал Федерер — Надаль. Для тенниса важно, чтобы эти ребята вновь играли в финалах турниров „Большого шлема“, завоёвывали титулы, потому что это иконы тенниса. Они сделали огромный вклад в популяризацию тенниса по всему миру», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.