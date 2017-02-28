Петкович: даже не помню, когда в последний раз ждала матча так долго

Немка Андреа Петкович поделилась впечатлениями после победы над американкой Джейми Лоб в первом круге турнира в Акапулько со счётом 2:6, 6:1, 6:3.
«Я уже неделю здесь и провела немало тренировок. Даже не помню, когда в последний раз ждала матча так долго. Вначале я ощущала скованность, а соперница уже получила здесь игровую практику в квалификации. Она играла очень быстро, мне потребовалось время на адаптацию. Во втором и третьем сетах я заиграла лучше», — цитирует Петкович официальный сайт тура.