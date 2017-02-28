С. Уильямс предложила сыграть в теннис незнакомцам в парке Сан-Франциско

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в минувшее воскресенье прогуливалась со своей собакой в одном из парков в Сан-Франциско и увидела, как двое мужчин играют в теннис. Первая ракетка мира сказала: «Думаю, их игра сейчас в разгаре, но я спрошу, смогу ли сыграть с победителем». В итоге Серена всё же вышла на корт, завязав потуже шнурки на своих сапогах.
«Мораль истории такова: вы никогда не знаете, когда я выйду к вам на корт», — сказала Серена.
Видео доступно в «Твиттере».