Гоффен: я уверенно действовал на своей подаче, когда это было нужнее всего

Бельгиец Давид Гоффен поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Акапулько над французом Стефаном Робером со счётом 6:1, 6:2.
«Я уверенно действовал на своей подаче, когда это было нужнее всего, и в целом остался доволен игрой. В некоторых розыгрышах борьба была упорной, особенно в середине второго сета, но я старался играть надёжно. Это был непростой матч.
Я выиграл немало поединков в последние пару недель и нахожусь в хорошей форме. Зрители были просто великолепны. Приятно было сыграть в вечерней сессии. Атмосфера на корте была замечательной», — цитирует Гоффена официальный сайт тура.