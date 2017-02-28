Пуи, Копил и Эванс вышли во второй круг турнира в Дубае

Француз Люка Пуи (7) вышел во второй круг турнира в Дубае, обыграв чеха Адама Павлашека со счётом 6:2, 6:2. 23-летний уроженец Гранд-Синта 6 раз подал на вылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Адама 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Пуи поспорит с румыном Мариушем Копилом (Q), который победил немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 6:2.
Во второй круг также вышел британец Даниэль Эванс, обыгравший немца Дастина Брауна со счётом 6:2, 6:3.