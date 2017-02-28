Джумхур: надеялся, что уровень игры Вавринки будет падать. Так и получилось

Босниец Дамир Джумхур поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в первом круге турнира в Дубае.
«Стэн потрясающе начал матч. Первые три гейма продолжались шесть-семь минут. Он сильно бил по каждому мячу, и у меня не было шансов. Я понимал, что от меня мало что зависит. Если бы он играл так дальше, то выиграл бы и я ничего не мог бы поделать.
Я надеялся, что уровень его игры будет падать. Так и получилось. Я начал бороться и нашёл способ переломить ход встречи», — приводит слова Джумхура официальный сайт АТР.