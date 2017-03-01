Маррей: после Australian Open я переболел опоясывающим лишаем

Первая ракетка мира британецрассказал, что переболел опоясывающим лишаем после Открытого чемпионата Австралии.«У меня появилась сыпь на спине и на животе. Я не придавал этому большого значения, хотя всё чесалось и сильно раздражало. Как-то мы обедали, и мама моей жены посмотрела на мою сыпь и сказала, что это может быть опоясывающий лишай. Уже на следующий день я сходил к врачу, и оказалось, что она была права.Теперь сыпь исчезла и я чувствую себя прекрасно. Если бы она меня по-прежнему беспокоила, то вряд ли я смог бы так хорошо сыграть сегодня. Мне говорили, что после исчезновения сыпи несколько дней, а то и недель может чувствоваться усталость. Возможно, это сказалось и на мне, но сейчас всё хорошо», — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.