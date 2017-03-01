Берлок, Рууд и Соуза вышли во второй круг в Сан-Паулу

Аргентинец(8) вышел во второй круг турнира в Сан-Паулу. В первом раунде он обыграл бразильца Тьяго Монтейро — 4:6, 6:4, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 29 минут. На счету Берлока 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Монтейро подал навылет 6 раз, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейковых шанса из 8. За выход в четвертьфинал Берлок сразится со своим соотечественником Гидо Пельей.Во второй круг турнира пробились также норвежеци бразилец