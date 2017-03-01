Пуиг и Гантухова с побед стартовали на турнире в Акапулько

Теннисистка из Пуэрто-Рико(4) вышла во второй круг турнира в Акапулько. В первом раунде она одолела итальянку Франческу Скьявоне — 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 45 минут, и за это время Пуиг выполнила 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.Следующей соперницей олимпийской чемпионки 2016 года станет словачка(WC), которая в первом раунде обыграла бельгийку Янину Викмайер — 4:6, 6:3, 6:2. Эта встреча длилась 2 часа 8 минут. На счету Гантуховой 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.