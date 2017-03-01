Надаль обыграл М. Зверева в первом круге турнира в Акапулько

Испанец Рафаэль Надаль (2) вышел во второй круг турнира в Акапулько. В первом раунде он одолел немца Мишу Зверева — 6:4, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 17 минут. На счету Надаля 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Зверев подал навылет 4 раза, совершил 3 двойные ошибки и упустил единственный брейк-пойнт. За выход в четвертьфинал Надаль сразится с итальянцем Паоло Лоренци.
Также во второй круг турнира пробился австралиец Ник Кирьос (6), который добыл волевую победу над теннисистом из Израиля Дуди Селой — 3:6, 6:3, 6:3. Следующим соперником Кирьоса будет американец Дональд Янг.