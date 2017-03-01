Лучич-Барони, Гёргес, Макхэйл вышли во второй круг в Акапулько, Бушар выбыла

Немка Юлия Гёргес вышла во второй круг турнира в Акапулько, одолев украинку Катерину Бондаренко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 47 минут. Юлия 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Катерины 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Гёргес поспорит с украинкой Лесей Цуренко (7).
Хорватка Мирьяна Лучич-Барони (1) победила швейцарку Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:4. Мирьяна 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Белинды 1 эйс, 8 двойных ошибок и 5 брейков.
Следующей соперницей хорватки будет американка Шелби Роджерс.
Канадка Эжени Бушар (6) проиграла австралийке Айле Томлянович со счётом 6:7 (4:7), 1:6.