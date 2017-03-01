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175 лет назад 2016
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Лучич-Барони, Гёргес, Макхэйл вышли во второй круг в Акапулько, Бушар выбыла

1 марта 2017, среда. 08:59. Теннис
Немка Юлия Гёргес вышла во второй круг турнира в Акапулько, одолев украинку Катерину Бондаренко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 47 минут. Юлия 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Катерины 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Гёргес поспорит с украинкой Лесей Цуренко (7).

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони (1) победила швейцарку Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:4. Мирьяна 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Белинды 1 эйс, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

Следующей соперницей хорватки будет американка Шелби Роджерс.

Канадка Эжени Бушар (6) проиграла австралийке Айле Томлянович со счётом 6:7 (4:7), 1:6.
Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 03:40 МСК
Юлия
Гёргес
Катерина
Бондаренко
2:6 6:4 6:3

Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 03:00 МСК
Эжени
Бушар
Айла
Томлянович
6:7 1:6

Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 03:35 МСК
Елена
Остапенко
Данка
Ковинич
6:2 6:2

Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 04:00 МСК
Мирьяна
Лучич-Барони
Белинда
Бенчич
7:5 6:4

Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 05:05 МСК
Кристина
Макхэйл
Фиона
Ферро
6:4 6:4

Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 05:45 МСК
Дженнифер
Брэйди
Тэйлор
Таунсенд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Белинда Бенчич Катерина Бондаренко Кристина Макхэйл Леся Цуренко Эжени Бушар Юлия Гёргес
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