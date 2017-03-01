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Свитолина одержала 250-ю победу в карьере
1 марта 2017, среда. 09:06.
Теннис
Украинка
Элина Свитолина
, обыгравшая в первом круге турнира в
Куала-Лумпуре
Джан Су Джон
из Южной Кореи со счётом 6:2, 6:3, одержала свою 250-ю победу в карьере.
За выход в четвертьфинал 10-я ракетка мира поспорит с японкой
Нао Хибино
.
Источник:
«Чемпионат»
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Элина Свитолина
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Новости. Теннис
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