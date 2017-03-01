Маррей: единственное, в чём возникли проблемы в игре с Жазири, — это 1-я подача

Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Дубае над представителем Туниса Малеком Жазири со счётом 6:4, 6:1.
«Я раньше никогда не тренировался и не играл с Жазири. Мне потребовалось время, чтобы адаптироваться к его игре. Но по ходу матча я играл всё лучше. Единственное, в чём возникли проблемы, — это первая подача. Даже не знаю почему. Может, сказалось то, что это был первый матч при искусственном освещении. Я в таких условиях здесь пока не тренировался», — цитирует Маррея официальный сайт тура.