Пуиг: на тай-брейке я думала лишь о том, что нужно бороться за каждое очко

Пуэрториканка Моника Пуиг поделилась впечатлениями после победы над итальянкой Франческой Скьявоне в первом круге турнира в Акапулько со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
«Я очень рада, что здесь недалеко находится пляж. Это в моей крови. Я выросла на Карибском море, поэтому мне здесь очень нравится. Я играла в Мексике несколько лет начиная с юниорских турниров. Для меня турнир в Акапулько — один из самых комфортных.
В первом матче всегда ощущаешь нервозность. Игра прошла в упорной борьбе, но на тай-брейке я думала лишь о том, что нужно бороться за каждое очко. Это и стало ключом к успеху», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.