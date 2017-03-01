Томлянович: победа над Бушар была одной из самых эмоциональных для меня

Австралийка Айла Томлянович поделилась впечатлениями после победы над канадкой Эжени Бушар в первом круге турнира в Акапулько со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
«Если честно, для меня успех уже то, что я могу выходить на корт и не чувствовать боли. У меня были небольшие ожидания от этого матча. Баланс между тем, чтобы не ожидать многого, и в то же время верить в то, что я могу показать игру хорошего уровня и победить.
Это была одна из самых эмоциональных побед для меня. Я уже так долго не играла, путь был непростым. Я так рада победе.
При счёте 2:2 на тай-брейке я впервые подумала о том, что могу победить. До этого в голову даже не приходила такая мысль. Но секундой спустя я сказала себе, что нельзя даже думать об этом. Я просто играла активно и думала лишь о следующем ударе. Сейчас же я думаю только об ужине, дальше не заглядываю. Участие в турнире — уже успех для меня», — цитирует Томлянович официальный сайт тура.