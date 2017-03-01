Вихлянцева: постараюсь внести вклад в развитие тенниса в Волгограде

Россиянка Наталья Вихлянцева поделилась впечатлениями от дебюта в сборной России в матче Кубка Федерации с командой Китайского Тайбэя, а также рассказала о своей учёбе и о необходимости популяризации тенниса в Волгограде.
«Для меня это была мечта — попасть в главную сборную страны. И когда меня пригласили, сначала не могла поверить. Это совершенно другой уровень: ты уже играешь в команде, отвечаешь не только за себя, а за всю свою страну. Несмотря на то что это был мой дебют, удалось справиться с волнением и хорошо сыграть. Для меня это отдельная победа.
Мои родители всегда говорили, что спортивную карьеру нужно стараться совмещать с учёбой. Мне это удавалось и в 14-й гимназии, и в академии. Сейчас на соревнования вожу учебники, чтобы заниматься, хотя и свободного времени совсем немного. Всегда беру читать и художественную литературу. На последние турниры возила с собой Пауло Коэльо.
У спортсменов других видов спорта, например у легкоатлетов, есть отличная база в Волгограде, чего не скажешь про теннис. Я помню, как сложно было моим родителям, ведь им нужно было договориться с тренером, договориться с кортом, найти оппонента и ещё потом всех отвезти по домам. Летом я давала мастер-класс маленьким детям, которые увлекаются теннисом. У них было невероятное желание заниматься этим видом спорта. Но я знаю, что многие из них перегорят именно из-за сложностей в организации тренировочного процесса. И если у меня через 5-7 лет будет возможность, я, конечно, постараюсь внести вклад в развитие тенниса в Волгограде», — цитирует Вихлянцеву ИА «РИАЦ».