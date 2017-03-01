Медведев в двух сетах проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае, проиграв немцу Филиппу Кольшрайберу со счётом 4:6, 4:6. 21-летний уроженец Москвы трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету Филиппа 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Кольшрайбер в Дубае
За выход в полуфинал Кольшрайбер поспорит с победителем матча Энди Маррей (Великобритания, 1) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).