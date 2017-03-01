Вердаско: победы над такими игроками, как Баутиста-Агут, придают уверенности

Испанец Фернандо Вердаско поделился впечатлениями от победы над своим соотечественником Роберто Баутистой-Агутом со счётом 6:4, 3:6, 7:5 во втором круге турнира в Дубае.
«В матчах с Роберто вам необходимо сохранять невероятную концентрацию вплоть до последнего розыгрыша и бороться в каждом эпизоде. Я справился с этой задачей и очень рад, что преодолел сложное препятствие и впервые добрался до четвертьфинала здесь. Победы над такими игроками всегда придают уверенности», — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.