Керкхове: мне нравится быть аутсайдером

Голландка Лесли Керкхове, переигравшая во втором круге турнира в Куала-Лумпуре представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счётом 6:4, 6:4, поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в четвертьфинал соревнований WТА.
«Сабина не ошибалась до счёта 4:1 в её пользу, но разница была только в один брейк. Я удержала свою подачу, а затем вернула брейк. С того момента я стала показывать агрессивный и хороший теннис.
Я играла здесь только с соперницами, стоящими выше меня в рейтинге, поскольку сама занимаю лишь 195-е место. Мне нравится быть аутсайдером», — приводит слова Керкхове официальный сайт WТА.