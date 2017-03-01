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Керкхове: мне нравится быть аутсайдером

1 марта 2017, среда. 21:23. Теннис
Голландка Лесли Керкхове, переигравшая во втором круге турнира в Куала-Лумпуре представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счётом 6:4, 6:4, поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в четвертьфинал соревнований WТА.

«Сабина не ошибалась до счёта 4:1 в её пользу, но разница была только в один брейк. Я удержала свою подачу, а затем вернула брейк. С того момента я стала показывать агрессивный и хороший теннис.

Я играла здесь только с соперницами, стоящими выше меня в рейтинге, поскольку сама занимаю лишь 195-е место. Мне нравится быть аутсайдером», — приводит слова Керкхове официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
1 марта 2017, среда
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