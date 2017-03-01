Донской отыграл три матчбола и победил Федерера на турнире в Дубае

Россиянин Евгений Донской (Q) в матче второго круга турнира в Дубае победил швейцарца Роджера Федерера (3) со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).
26-летний москвич, занимающий 116-е место в рейтинге АТР, во второй партии отыграл три матчбола, а в третьем сете, уступая 2:5, выиграл пять геймов кряду и подавал на матч, но упустил преимущество. На тай-брейке третьего сета Донской вновь уступал — 1:5, но смог победить. Евгений сделал 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка, а Роджер 12 раз подал навылет при 2 двойных.
В четвертьфинале Евгений сыграет с французом Люка Пуи (7).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Донской в Дубае