Маррей: следующие матчи будут сложнее, но я доволен своей игрой

Британец Энди Маррей оценил свою игру в матче второго круга турнира в Дубае с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом, которого он разгромил со счётом 6:2, 6:0.
«Сейчас я играю лучше, чем в начале года. Это очевидно. Я играю агрессивнее, чувствую себя увереннее, хорошо двигаюсь и могу диктовать свои условия во время розыгрышей. В последние пару матчей я здорово бью справа. Сегодня я хорошо подавал. Это хороший старт соревнований. Конечно, следующие матчи будут сложнее, но я доволен своей игрой.
Что касается матча с Кольшрайбером, то у нас каждый раз получаются трудные и напряжённые матчи. Ему подходят условия игры в Дубае, и он здорово выступает здесь последние несколько лет. Филипп очень талантлив, он использует весь корт и играет с сильным вращением. Если дать ему возможность вести игру, то он заставит тебя бегать, так что я должен играть сам», — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.