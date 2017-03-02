Тарпищев: Шарапова может вернуться в элиту через полгода после возвращения

Президент Федерации тенниса Россииоценил шансы пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» россиянкина успешное возвращение в WТА после дисквалификации, которая истекает 26 апреля.«У Марии Шараповой спортивный характер, за счёт этого она выиграла много матчей. Психологически эта теннисистка очень стойкая. Что касается физических кондиций, то судить сейчас тяжело. Всё-таки прошёл год. Хочется, чтобы она вернула всё то, что у неё было. И если это произойдёт, то можно надеяться, что в течение полугода она вернётся в элиту», — приводит слова Тарпищева Nation News.