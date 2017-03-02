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Бычкова: победа Донского над Федерером — это настоящее чудо!

2 марта 2017, четверг. 01:52. Теннис
Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась впечатлениями от победы Евгения Донского над Роджером Федерером со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) во втором круге турнира в Дубае.

«Победа Евгения Донского — это просто настоящее чудо! Видимо, звёзды так сошлись. Я не говорю это в обиду Жене – наоборот, я его очень люблю, мы хорошо общаемся. Всегда считала, что он может показывать намного больше, чем то, что он показал на данном этапе. В конкретном матче с Федерером произошло чудо, особенно учитывая счёт 7:6, 7:6. Это круто, классно и позитивно, но это скорее чудо, чем данность.

Сложно предугадать, как он сейчас дальше будет выступать на турнире. Никто не знает, что у него сейчас в голове. Я как теннисистка тоже обыгрывала соперниц, которые были намного сильнее меня, но следующие игры сливала подчистую. Евгений сейчас устал как морально, так и физически. Плюс на него будут возлагать большие надежды, что тоже определённый груз. Если он сможет отпустить ситуацию, кайфануть и просто сыграть следующий матч — тогда он сможет пройти дальше и даже выиграть турнир. Если на него всё навалится и он перегорит, то следующую встречу проиграет. Женя — опытный игрок и давно уже в туре, он должен справиться с этой нагрузкой.

Я всегда ждала от Донского большего, чем он показывал. Мне кажется он очень талантливый теннисист, которому просто не хватало психологических нюансов. Тренируется он хорошо и много работает, у него отличный тренерский штаб, хорошая база и потенциал, но с „психикой“ не всегда всё получалось.

Это гипер-крутая победа для него как для отдельного теннисиста. Она останется с ним навсегда. Но никакого резкого прогресса от наших мужчин благодаря победе Донского ждать не стоит. Это индивидуальный вид спорта, и найдётся много ребят, которые скажут, что это „всего лишь Федерер“. Не зависть, скорее ревность. Не думаю, что эта победа может стать толчком для наших теннисистов. У нас и так молодые ребята потихоньку подтягиваются и ставят себе высокие цели», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Донской Екатерина Бычкова Роджер Федерер
Новости. Теннис
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