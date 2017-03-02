Дельбонис и Пелья — в четвертьфинале турнира в Сан-Паулу

Аргентинцы(7) ивышли в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу. Дельбонис в матче второго круга обыграл норвежца Каспера Рууда — 7:5, 6:3. Поединок длился 1 час 15 минут. Аргентинец подал навылет 9 раз, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Следующим соперником Дельбониса будет португалец Жоау Соуза (4).Пелья во втором круге встречался со своим соотечественником Карлосом Берлоком (8) и добился победы в двух сетах — 7:5, 6:3. Эта встреча длилась 2 часа 15 минут. На счету Пельи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. За место в полуфинале Гидо сыграет либо с португальцем Гастау Элиашем, либо с испанцем Альбертом Рамосом (2).