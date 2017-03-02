Пуиг и Цуренко вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг (4) и украинка Леся Цуренко (7) вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько. В матче второго раунда Пуиг одолела словачку Даниэлу Гантухову (WC) — 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут, и за это время Пуиг подала 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. Следующей соперницей Пуиг будет американка Кристина Макхэйл (5), которая на стадии второго круга справилась с соотечественницей Тэйлор Таунсенд (Q) — 6:1, 7:6 (7:5).
Цуренко на стадии второго круга встречалась с немкой Юлией Гёргес. При счёте 6:1, 2:0 в пользу украинки Юлия отказалась от продолжения борьбы. Встреча продолжалась 35 минут. За выход в полуфинал Цуренко сразится либо с Еленой Остапенко (Латвия, 3), либо с Мэдисон Бренгл (США).